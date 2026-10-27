RFV Calamai: "Viola, è il momento di stare uniti: brava la Fiesole, meglio della società"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola ha analizzato il messaggio arrivato nella giornata di ieri da parte della Curva Fiesole in vista di Fiorentina-Atalanta. Questo il suo pensiero: "Ieri sera ho letto qualcosa di interessante, ma di molto interessante. Lo riassumo. È il momento di fare quadrato e dimostrare a tutto il mondo Fiorentina che insieme si può uscire dalle difficoltà. È stato fatto un invito ai giocatori che indossare la maglia della Fiorentina è un valore, serve il rispetto per la gente.

È stato fatto un invito ad andare allo stadio con qualcosa di viola per dare un contributo ai giocatori in campo. Parole perfette che mi hanno portato a una riflessione: "Che brava la società che ha fatto un comunicato e ha preso una posizione in un momento così importante, invitando le componenti a fare questo passaggio ognuno sui propri aspetti. Il problema è che il comunicato non l'ha fatto la società ma i tifosi. E allora grazie alla Curva Fiesole che ha fatto anche da società, ma ci sarà un momento in cui la società stessa dovrà riprendersi il proprio ruolo oppure dovrà arrendersi all'ipotesi di un fallimento gestionale":