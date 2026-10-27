RFV Virgili: "Il repulisti viola non ha avuto un senso e non c'è un'ossatura"

Aurelio Virgili, figlio dell'ex bomber viola Giuseppe "Pecos Bill", tifoso viola e grande amico di Maurizio Sarri, che giovedì sarà al Franchi con la sua Atalanta, ha parlato della sfida ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro":

"Si affrontano due squadre due che devono fare punti in tutti i modi, con motivazioni diverse ma è così. Gli infortuni e le assenze per la Nazionale hanno influito sul lavoro di Sarri, perché Maurizio ha bisogno di tempo quando prende una squadra"

Qual è il pericolo dell'Atalanta?

"Il pericolo è la possibilità che da un momento all'altro ritrovi la brillantezza che hanno sempre contraddistinto le squadre di Sarri dopo un avvio difficoltoso. Poi gli sono mancati gli esterni per lui fondamentali e anche in difesa ha infortunati importanti".

Giuntoli gli ha costruito una squadra adeguata?

"Io sono un sostenitore di una sana collaborazione tra allenatore e tecnico che credo manchi nella Fiorentina. Maurizio invece lavora in sintonia con Giuntoli e credo che sia una prerogativa di una squadra ambiziosa. Ma credo che Maurizio sia amato dai giocatori perché riesce a valorizzare i giocatori e si divertono con lui, ma un progetto ha bisogno di tempo. Invece non lo vedo nella Fiorentina".

Ecco, della Fiorentina che ne pensa?

"Le mie le ho manifestate a luglio. Sul mercato per i nomi potevo dare 8 ma 4 per la programmazione. Il repulisti può andare bene ma deve avere un senso. Una tabula rasa così non paga mai secondo me. Poi se penso alla difesa che non era granché, non vedo miglioramento tra Comuzzo e Viery, o rispetto a Gosens. In attacco sostituire il Kean vero è dura, ma le potenzialità di quelli nuovi non le vedo; non vedo un centrocampista che segni come Mandragora o davanti uno che segni appunto come Kean. E poi non c'è un'ossatura di squadra che invece hanno tutti; tant'è che non si riesce ad ipotizzare la formazione tipo di giovedì".