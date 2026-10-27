Capello: "La Fiorentina si trovava in vantaggio con l'Inter per caso. Vittoria nerazzurra meritata"

Fabio Capello, ex allenatore di Real Madrid, Roma, Milan e Juventus, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale, parlando della vittoria dell'Inter, ha commentato anche il momento della Fiorentina: "Devo dire la verità, se in altre occasioni l’Inter aveva iniziato male, non entrando subito in partita o avendo dei blackout incomprensibili, contro la Viola i nerazzurri hanno sempre fatto la gara e sono andati sotto al primo tiro in porta degli avversari, quasi per caso. La rimonta è stata più incredibile del solito, con due gol nel recupero, ma anche estremamente meritata"