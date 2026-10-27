Capello: "La Fiorentina si trovava in vantaggio con l'Inter per caso. Vittoria nerazzurra meritata"
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Fabio Capello, ex allenatore di Real Madrid, Roma, Milan e Juventus, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale, parlando della vittoria dell'Inter, ha commentato anche il momento della Fiorentina: "Devo dire la verità, se in altre occasioni l’Inter aveva iniziato male, non entrando subito in partita o avendo dei blackout incomprensibili, contro la Viola i nerazzurri hanno sempre fatto la gara e sono andati sotto al primo tiro in porta degli avversari, quasi per caso. La rimonta è stata più incredibile del solito, con due gol nel recupero, ma anche estremamente meritata"
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Redazione FVButtato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?
Tommaso LoretoSulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfitte
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