Andreazzoli sulla Youth League: "Poche notizie su avversari. Torneo ci aiuterà"

Il tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha presentato ai canali ufficiali della società viola la sfida di domani tra la sua squadra e il Septemvri Sofia, match in programma al Viola Park alle 14.30 e valido per il primo turno a eliminazione diretta della Uefa Youth League. Ecco le sue parole: "E' un'esperienza nuova anche per me, siamo molto contenti di partecipare a questo torneo ottenendo il massimo, cosa che non siamo riusciti a fare in Supercoppa. E' un torneo che ci farà crescere e ci permetterà di fare esperienza.

E' bello confrontari con realtà diverse dalle nostre: abbiamo elementi a disposizione ma non tanti come al solito per preparare la gara. Affronteremo una squadra che non sappiamo come si presenterà: sarà un'Under-18. Ho rivisto la nostra partita vittoriosa con il Milan e c'è stata una cosa che mi è piaciuta molto, ovvero la gioia di tutto il gruppo dopo il quarto gol di Beldenti".