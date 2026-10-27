RFV L'ex Bardin: "De Gea? Cambiati troppi difensori. Che ricordi la vittoria a Wembley"

Il preparatore dei portieri Adriano Bardin alla Fiorentina con Giorgi, Lazaroni e Trapattoni, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Ricordo che il primo anno, nell'89, Giorgi mi inviò a vedere la Fiorentina in curva e c'era uno striscione con scritto "Giorgi sì, ma Eleonora". Quando glielo riferii lui commentò "Mi piacciono le sfide" ma la rosa non era preparata alle due competizioni e non andò benissimo".

Oggi ricorre la vittoria in casa dell'Arsenal, 27 anni fa in Champions, che ricordi ha?

"Mi ricordo che parlando con la squadra Batistuta disse 'Io sono carico' e così è stato. La squadra aveva la testa all'Arsenal, tanto che perse la gara precedente di campionato con l'Ascoli, Toldo ad esempio fece parate importanti, soprattutto su Kanu. I giocatori più modesti ricordo che nello spogliatoio festeggiavano come se avessero vinto uno scudetto perché erano consapevoli di aver fatto tutti una prestazione importante".

Altri ricordi dei suoi anni?

"Ricordo che eravamo secondi quando si strappò Batistuta con il Milan e lo stadio si ammutolì capendo la gravità. Quelle sono cose che non si dimenticano. Purtroppo poi Edmundo aveva messo nel contratto con Cecchi Gori di poter andare al Carnevale e partì"

Come giudica De Gea?

"La Fiorentina cambia tanti difensori e il portiere deve conoscerli, ad esempio arriva in ritardo perché non lo coprono bene. Quest'anno comunque nella Fiorentina c'è la qualità. Ma il pubblico di Firenze non deve far pesare la classifica.

Un aneddoto con Cecchi Gori?

"Ho scritto un libro sui miei ricordi di spogliatoio e parlo anche dei miei allenatori e dirigenti viola. Cecchi Gori si metteva sulla balaustra perché voleva buttarsi sui tifosi. Poi però quando veniva il figlio e lo metteva vicino a Batistuta, creava problemi allo spogliatoio. Poi ricordo che metteva tanti soldi quando veniva il Milan in caso di vittoria".

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