La Fiorentina risponde alla Fiesole: "Il vostro appello per giovedì è anche il nostro"

La Fiorentina ha risposto al comunicato diffuso ieri dalla Curva Fiesole con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Il club ha ringraziato i tifosi per il sostegno nel momento difficile, rilanciando la chiamata a raccolta per la sfida di giovedì contro l’Atalanta. Questo il testo: "Grazie alla Curva Fiesole per le parole di amore, appartenenza e responsabilità rivolte a tutta la famiglia viola. In un momento difficile, la vostra vicinanza e la volontà di stringervi ancora una volta intorno alla squadra hanno un valore enorme. Sappiamo che il sostegno di Firenze merita l’impegno, il coraggio e la determinazione con cui affrontiamo ogni partita. È una responsabilità che sentiamo tutti".

E poi ancora, prosegue la società: "L’appello della Curva è anche il nostro: giovedì, contro l’Atalanta, riempiamo il Franchi, coloriamolo di viola e facciamo sentire alla squadra la forza di tutta Firenze. Ogni voce, ogni bandiera, ogni tifoso può dare una spinta in più. Uniti sugli spalti, uniti in campo, uniti per la maglia. Avanti Firenze. Forza Fiorentina".