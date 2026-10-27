RFV Reggiani: "Paratici ha sbagliato ad affidarsi a Grosso in estate e a ripiegare poi su Vanoli"

Ivan Reggiani, intermediario di mercato e voce amica di Radio FirenzeViola, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" commentando così l'operato di Paratici: "I presupposti erano straordinari, lui è abituato a frequentare i grandi club, ha un'esperienza pazzesca anche se la maggior parte fatta alle spalle di un gigante come Marotta. Io ricordo che al Tottenham aveva fatto spese esorbitanti. A me qualcosa di quello fatto a Firenze non tornava, come la scelta di puntare su Grosso con un mercato così, io avrei preso un tecnico con più esperienza. Poi è stato commesso l'errore di tornare su Vanoli che ha buone qualità di allenatore ma la situazione è andata a suo sfavore e lo si vede con i risultati. A oggi vedrei più un colpo di coda serio, ossia riportare un'allenatore con esperienza di grande livello. I denari sono stati tirati fuori, la squadra ha una struttura seria che può essere completata con pochi interventi in difesa".

Sulla sfida all'Atalanta di Sarri: "Sarri ad oggi è deficitario rispetto alla sua storia, a Bergamo non sta facendo bene, è in grande difficoltà. Sicuramente sarà una partita alla portata della Fiorentina. Purtroppo anche i viola hanno uno stato psicologico deficitario".

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