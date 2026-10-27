FirenzeViola Beldenti, occasione prima squadra: il 2010 può andare in panchina con l’Atalanta

Il centrale classe 2010, acquistato in estate dal Brescia per circa un milione, è già un punto fermo della Primavera

Dennis Beldenti può essere convocato da Paolo Vanoli per la sfida di giovedì contro l’Atalanta. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l’emergenza in difesa, con Ranieri e Pongracic alle prese con problemi fisici, apre infatti una possibilità al centrale classe 2010, già diventato un punto fermo della Primavera di Aurelio Andreazzoli. La Fiorentina lo ha acquistato in estate dall’Union Brescia per circa un milione di euro, superando la concorrenza di Milan, Como e Parma.

Continuità e personalità in difesa

Un investimento importante per un sedicenne cresciuto nel vivaio bresciano, dove si era messo in mostra giocando sotto età e guadagnandosi le attenzioni delle nazionali giovanili. A Firenze ha ritrovato anche il fratello Samuel, centrocampista classe 2008 (andato peraltro in gol sabato nella vittoria per 4-2 ottenuta sul Milan). L’inserimento nella squadra di Andreazzoli è stato rapido: continuità al centro della difesa e tanta personalità. Ora potrebbe arrivare la chiamata tra i grandi, dopo i recenti allenamenti in prima squadra. La decisione spetterà a Vanoli, ma Beldenti è tra le soluzioni per completare il reparto contro i nerazzurri.