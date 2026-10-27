RFV Gregucci: "Fiorentina e progetto Paratici ancora in embrione, diamogli tempo"

L'allenatore Angelo Gregucci, ex di Fiorentina ed Atalanta tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di attualità viola: "La Fiorentina e il progetto di Paratici sono ancora nell'embrione e c'è bisogno di tempo, la sorpresa è stato il rapporto interrotto tra Paratici e Grosso semmai. Guarda la Lazio, ora c'è Belayane che c'era già lo scorso anno e non giocava mentre ora è il miglior centrocampista, il progetto è partito solo con Gattuso. Facciamo sviluppare il progetto viola, lasciamola lavorare. I tanti investimenti? La classifica è impietosa, però cosa vuoi fare? Cambiare ancora o investire ancora soldi a gennaio? Bisogna far partire il progetto e dare tempo a Vanoli di trovare la quadra. Ora ci vuole più forza mentale, Vanoli dovrà incidere anche sull'autostima e il carattere, certo".

La squadra ha difetti strutturale?

"Può darsi di sì, ma ha prospetti interessanti, forse in difesa poteva fare di più. Ma chi entra, mi sembra buono, Dodo, Gnonto ecc. Quando hai questo materiale devi solo trovare la quadra e cercare risultati che ti diano fiducia. Non ce l'hai per ora altrimenti non andresti a perdere in quel modo a San Siro, se avessero vinto con l'Inter avrebbero un'altra sicurezza ora. E poi ci sono stati errori di gioventù, come quello di Valdipenas. La difesa a tre? Quelli sono escamotage che provi".

Cosa pensa di Mastantuono?

"La giovane età è conclamata e le qualità cristalline ma ora deve fare lui il salto. La logica dice che venendo dal Real a Firenze dovrebbe tirare fuori il carattere per andarselo a riprendere. Guarda Nico Paz che è venuto a Como che ha trovato allenatore e ambiente ideali, Mastantuono ci deve mettere del suo, dimostrando il suo valore".