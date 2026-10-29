RFV Bortolo Mutti: "I tifosi della Fiorentina devono preoccuparsi il giusto. Atalanta fragile"

L'allenatore, Bortolo Mutti, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" su Fiorentina-Atalanta in programma stasera: "Mi aspettavo una Fiorentina diversa. Conosco Grosso che è un grande allenatore, pensavo che soffrisse di meno. Purtroppo il calcio è così, anche l'Atalanta di Sarri sta soffrendo, son situazioni che non ti puoi immaginare. I tifosi della Fiorentina si devono preoccupare sì, ma il giusto, perché ci sono squadre come Parma, Lecce e Venezia ad esempio che sono abituate a stare lì. Devono avere la maturità di capire di essere in una situazione critica. Stasera ha un'opportunità importante perché l'Atalanta è molto fragile dietro, sta soffrendo di una carenza difensiva incredibile anche a livello degli uomini, ci sono tanti infortunati. Secondo me a San Siro contro l'Inter la Fiorentina ha fatto una buona partita, in questo momento però bisogna rimboccarsi le maniche e via.

In generale il gruppo sta tradendo le aspettative, non è colpa di un singolo. Sono momenti in cui succede, li ho vissuti anche io e da fuori fare i professori è facile. So che queste annate arrivano e devi fare delle scelte giuste per il presente e per la squadra che hai, Vanoli deve essere in sintonia con queste sensazioni, è lo spogliatoio che può risolvere tutto perché la Fiorentina ha i mezzi per uscirne".

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