Dal Portogallo, dubbi viola sul riscatto di Pedro Gonçalves: ecco da cosa dipende
Solo un minuto in campo nel 2-2 di giovedì contro l’Atalanta. Pedro Gonçalves continua a trovare poco spazio nella Fiorentina: sette presenze complessive, ma una sola da titolare e con almeno 45 minuti giocati. Numeri che possono incidere sul suo futuro. Il portoghese è arrivato in prestito dallo Sporting per 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto da altri 22,5 milioni legato a due condizioni. Secondo quanto riportato da A Bola, Pote deve disputare almeno 45 minuti nel 50-60% delle partite e la Fiorentina deve qualificarsi per una competizione europea.
Al momento, entrambi i traguardi appaiono lontani: soltanto una delle sue sette presenze soddisfa il requisito del minutaggio, circa il 14%, mentre i viola occupano il diciottesimo posto in Serie A, in zona retrocessione, con cinque punti dopo nove giornate. L’obbligo di riscatto resta dunque tutt’altro che scontato.
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