Social Njie: "Volevamo un altro risultato, ma che gioia il primo gol in viola"

Alieu Njie ha realizzato ieri la sua prima rete con la maglia della Fiorentina, siglando il momentaneo pareggio sull'1-1. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il calciatore svedese ha festeggiato questo importante traguardo, sottolineando allo stesso tempo la necessità di continuare a lavorare e migliorare. Di seguito le sue parole: "Non è il risultato che volevamo. Noi e tutti voi tifosi meritate di più! Ma ho segnato il primo gol con questa bellissima maglia".

Questo il post originale pubblicato da Njie su Instagram: