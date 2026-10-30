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Njie: "Volevamo un altro risultato, ma che gioia il primo gol in viola"

Njie: "Volevamo un altro risultato, ma che gioia il primo gol in viola"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:15Primo Piano
di Redazione FV

Alieu Njie ha realizzato ieri la sua prima rete con la maglia della Fiorentina, siglando il momentaneo pareggio sull'1-1. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il calciatore svedese ha festeggiato questo importante traguardo, sottolineando allo stesso tempo la necessità di continuare a lavorare e migliorare. Di seguito le sue parole: "Non è il risultato che volevamo. Noi e tutti voi tifosi meritate di più! Ma ho segnato il primo gol con questa bellissima maglia".

Questo il post originale pubblicato da Njie su Instagram: