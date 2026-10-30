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Njie: "Volevamo un altro risultato, ma che gioia il primo gol in viola"
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Alieu Njie ha realizzato ieri la sua prima rete con la maglia della Fiorentina, siglando il momentaneo pareggio sull'1-1. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il calciatore svedese ha festeggiato questo importante traguardo, sottolineando allo stesso tempo la necessità di continuare a lavorare e migliorare. Di seguito le sue parole: "Non è il risultato che volevamo. Noi e tutti voi tifosi meritate di più! Ma ho segnato il primo gol con questa bellissima maglia".
Questo il post originale pubblicato da Njie su Instagram:
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