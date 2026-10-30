P. Vitale: "La Viola ha ampi margini di crescita ma manca un leader"

Pino Vitale, dirigente sportivo, ha parlato a Lady Radio del pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro l'Atalanta. Di seguito le sue considerazioni: "La squadra è più forte e sono convinto che Vanoli possa darle un'ulteriore spinta. Ho molta fiducia, a differenza della scorsa stagione, quando dominava la paura. La Fiorentina ha tutte le qualità per chiudere nella parte sinistra della classifica, ma i progressi devono vedersi in campo e da lunedì mi aspetto risultati diversi. Il centrocampo fa poco filtro e la difesa subisce troppi gol.

In attacco abbiamo elementi importanti: aspetto Gonçalves, che considero un ottimo giocatore, mentre Oulai deve trovare un'intesa con il gruppo perché il calcio è un linguaggio universale. Anche a centrocampo manca ancora equilibrio. Pellegrino mi piaceva, ma non riceveva cross. Questa squadra ha ampi margini di crescita, ma da anni manca un vero leader, un trascinatore alla Veron o alla Matic".