RFV Calamai: "Esuberi, ecco come utilizzarli. Non scarterei le piste-scambio"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato degli esuberi della Fiorentina: "Siamo euforici per questo inizio di mercato della Fiorentina, ora inizia il mercato delle cessioni. La lista dei convocati ci ha rimesso in faccia quanti giocatori sono in esubero. Tanti.

E la capacità di utilizzarli al meglio recuperando dei soldi dalla loro cessione potrebbe essere un aspetto fondamentale per il mercato viola. La terza via è quella di utilizzarli come contropartite tecnico: ecco perché io immagino uno scambio Dodo-Lang o Sohm-Thorstvedt potrebbe liberare dei posti, permetterci di arrivare a giocatori importanti senza spese importanti e rimettere un po’ a posto il monte stipendi. Credo che questa sia un’altra sfida che aspetta Fabio Paratici".