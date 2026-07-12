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Hey Jude silenzia la Viking Row e le ennesime polemiche senza senso: ascolta Mundialito!

Hey Jude silenzia la Viking Row e le ennesime polemiche senza senso: ascolta Mundialito!FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:19Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconterà storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nella puntata di oggi Jude Bellingham che silenzia la viking row norvegese e il caso Embolo che fa scuola in Svizzera-Argentina, producendo ancora una volta polemiche su polemiche.

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