RFV Nando Siani: "Prendere Atta a quelle cifre è un affare. Di Jimenez non mi convince il ruolo"

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Fernando Siani, giornalista di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare gli ultimi movimenti di mercato della Fiorentina, cominciando dal colpo Arthur Atta: "Sono contento che sia arrivato alla Fiorentina, anche per le modalità con cui è arrivato. In questa realtà in cui tutti sanno tutto Paratici è riuscito a fregare tanti giornalisti e non solo, mi è sembrata un'operazione di un tempo. Poi personalmente è un giocatore che mi ha sempre fatto impazzire, appena l'ho visto ho capito quanto fosse forte. Ha potenzialità incredibili ma ogni tanto ha dei passaggi a vuoto, sia nella partita che nel filotto di partite. Poi può migliorare anche dal punto di vista realizzativo ma le potenzialità ci sono, il materiale è eccezionale e secondo me, considerando i prezzi del mercato attuale, a un costo giusto per il tipo di giocatore che è.

Il punto debole della Fiorentina rimane la difesa, perché negli altri ruoli ha delle buone qualità. Per questo Paratici si è concentrato lì e Dragusin in questo senso alza il livello. Viery non lo conosco bene, su Jimenez ho un po' di dubbi. Secondo me non è un esterno basso da difesa a quattro, credo possa giocare anche nei tre davanti se la Fiorentina giocherà col 4-3-3, ma non ce lo vedo troppo come terzino.

Fabio Grosso è la scelta giusta per la Fiorentina. Ha fatto bene in una piazza valida ma con poca pressione come quella del Sassuolo, ora aumenta la pressione ma il livello rimane abbordabile per lui. Come allenatore mi trasmette serenità, è in pace, sorridente, non alza mai i toni. Per me è quello che serve anche all'ambiente di Firenze, uno che rimetta la barca sul giusto livello del mare, abbassare anche un po' il livello di pressione".