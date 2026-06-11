RFV Serra: "Mi aspetto che la Fiorentina torni a lottare per l'Europa. Ndour è da tenere"

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L’ex calciatrice Katia Serra, attuale opinionista per la Rai, è intervenuta a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio". Queste le sue parole sulla prossima stagione viola: "Sicuramente mi aspetto una squadra che torni a performare come faceva fino ad un anno fa, una di quelle squadre che proverà ad entrare in Europa, Conference o Europa League, chiaramente non di più. Messa alle spalle la brutta stagione ci sono tutti i presupposti per riportare il club ai suoi standard. A me Grosso piace, ha uno stile di gioco costruttivo e propositivo, ha capacità di attaccare gli spazi con più giocatori. Le sue squadre sono compatte e hanno principi di calcio moderno".

Che giudizio hai di Ndour? "A me da mezza ala piace moltissimo, con Grosso lo vedo titolare. È un calciatore moderno che sa fare tante cose, sa inserirsi, ha qualità tecnica per combinare nello stretto, ha capacità fisica nei duelli, anche aerei. È un prototipo di quei giocatori che se uno ha fa bene a tenersi stretto".

Cosa ne pensi di Koleosho? "È un giocatore generoso che sa fare bene entrambe le fasi e questo nel calcio di oggi non va trascurato. Deve poi crescere nelle scelte, nel capire cosa fare a seconda delle azioni. In U21 ha dimostrato di avere ampi margini di crescita. È un profilo creativo, offensivo, forse non ha tanti gol nei piedi ma crea la superiorità numerica. Ha la capacità di dribblare all'interno e all'esterno. Alle volte forse eccede nel calciare quando non ci sono le condizioni per farlo".

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