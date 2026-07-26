Calciomercato Mastantuono, il sogno prosegue: Paratici può giocarsi la carta dei rapporti

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Il talento argentino è nel mirino di molte big europee ma il ds viola può provare a inserirsi grazie al proprio peso internazionale

Il futuro di Fabio Mastantuono resta ancora tutto da scrivere. Il fantasista del Real Madrid è stato un investimento importante per il club spagnolo, che prima di privarsene vorrebbe valutarne con attenzione la crescita. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la possibilità di una cessione, dunque, non è scontata: la dirigenza madrilena e lo staff tecnico vogliono capire il reale impatto del classe 2007 nel contesto della prossima stagione. Nel caso in cui il Real Madrid decidesse di aprire alla partenza, su Mastantuono si scatenerebbe inevitabilmente il mercato internazionale. Il talento argentino è seguito da diverse grandi società europee, pronte a inserirsi per un giocatore considerato tra i profili più interessanti della sua generazione. Uno scenario che renderebbe complicata la concorrenza per la Fiorentina, chiamata a confrontarsi con club dalla forza economica superiore.

Paratici e il peso del suo nome

Ed è proprio in questo contesto che potrebbe entrare in gioco il ruolo di Fabio Paratici. Più che la forza della Fiorentina sul mercato, a fare la differenza - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - potrebbe essere il profilo del suo direttore sportivo e la rete di rapporti costruita negli anni ai massimi livelli del calcio internazionale. Il ds viola potrebbe così "buttarsi nella mischia" sfruttando il proprio nome e la propria credibilità, provando a giocare una partita diversa: quella dei rapporti e della capacità di convincere un talento come Mastantuono a scegliere Firenze.