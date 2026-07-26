Dagli inviati
Primo allenamento viola a Teddington, le ultime dal nostro inviato: il video
Al via il primo allenamento della Fiorentina nel resort sul Tamigi dove la squadra resterà fino al 31: le ultime
La Fiorentina è scesa in campo in questi minuti per il primo allenamento della seconda parte del ritiro inglese, a Teddington, in vista dell'amichevole con il Watford dove si sposterà il 29, domani e dopo domani doppio allenamento e poi lo spostamento per la sfida con la squadra di Dionisi e l'ex Bove. Ma la squadra resterà a Teddington fino al 31 per poi partire alla volta dell'Austria per l'amichevole con il Real.
Allenamento di oggi
De Gea, Christensen e Kean a parte mentre tutti gli altri sono a disposizione di mister Fabio Grosso e del suo staff. Ecco le immagini-video realizzate dal nostro inviato e le ultime raccontate proprio da Andrea Giannattasio direttamente dall'Inghilterra.
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Primo Piano
Atta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuonodi Luca Calamai
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Copertina
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Tommaso LoretoKean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilancio
Stefano PrizioNessuna barricata per Kean da una città che vide andarsene Baggio, Batistuta e Rui Costa
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