Calciomercato Fiorentina-Torino, accordo di massima per Comuzzo: la formula

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Che il Torino stia facendo sul serio per avere il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è cosa nota (lo volevano anche Lazio, Sassuolo e Udinese ma i granata hanno spinto sull'acceleratore) ed oggi sono stati fatti passi concreti.

La formula

I due club stanno infatti trattando per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nonostante la linea della società viola sia di non fare prestiti se non con l'obbligo, la Fiorentina non vorrebbe privarsi di un patrimonio della società e del calcio italiano (come lo ha definito anche Paratici) e la cessione avverrebbe solo perché in rosa è chiuso da Dragusin e Pongracic (che rientra il 3 agosto) pertanto con il Torino sta lavorando anche sul semplice diritto di riscatto. La trattativa dunque è in stato avanzato.

Ora tocca al giocatore

Ora sarà il giocatore, attraverso il suo entourage, a dover parlare e trovare l'accordo con i granata ma in linea di massima ha capito che per giocare dovrà cambiare momentaneamente casacca.