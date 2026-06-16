Mercato, la Fiorentina mette nel mirino Neil El Aynaoui della Roma

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L’edizione odierna de Il Tirreno si sofferma su alcuni nomi di mercato in orbita Fiorentina. Fabio Paratici - si legge - ha visto dal vivo Brasile-Marocco ed è rimasto incantato dal centrocampista del Girona, Azzedine Ounahi. Ma non si tratta dell’unico giocatore seguito dalla dirigenza viola. Secondo il quotidiano c’è un altro profilo nel mirino: Neil El Aynaoui della Roma.

La volontà del giocatore

Il centrocampista ha totalizzato 25 presenze in Serie A coi giallorossi più 9 in Europa League. Il classe 2001 ha però fatto sapere di stare bene nella capitale. Una manifestazione d'amore, ma anche un messaggio per mister Gasperini, pronto a lasciar partire Manu Koné per questioni economiche e alla ricerca di un nuovo titolare in mediana.