Calciomercato Gosens vorrebbe rimanere ma è sul mercato. Ora in cerca di una soluzione

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La Fiorentina ha messo Robin Gosens sul mercato. Il giocatore vorrebbe rimanere ma il suo ingaggio è troppo pesante per i viola

Robin Gosens potrebbe lasciare la Fiorentina. Nell’ottica di alleggerire il monte ingaggi la società viola ha messo il terzino tedesco sul mercato, ed è in attesa di un’offerta conveniente dall’Italia o dall’estero. Ricordiamo che l’ex Atalanta guadagna 2 milioni di euro netti a stagione, gravando abbondantemente nelle casse del club (è il quarto calciatore viola più pagato). Ecco che una sua cessione permetterebbe alla Fiorentina di risparmiare un bel gruzzolo.

Il giocatore vorrebbe rimanere

La volontà di Gosens è sempre la stessa: giocarsi le sue carte a Firenze, dove nell’ultima stagione non ha potuto confermare le cose buone fatte il primo anno. Anche solo per orgoglio, oltre che per attaccamento, il classe 1994 vorrebbe far parte del progetto futuro. Ricordiamo che il suo contratto scadrà fra due anni, e si è rinnovato automaticamente a maggio del 2025 quando ha raggiunto il numero di presenze necessarie affinché si attivasse.

Dalla permanenza al gol decisivo

A gennaio Gosens ha rifiutato le avances del Nottingham Forest per aiutare la Viola a salvarsi. E in effetti ci è riuscito, segnando il gol contro la Lazio che ha permesso alla sua squadra di raggiungere la quota salvezza. A fine stagione ha dichiarato candidamente di voler restare, ma la società ha altri piani e a meno di ribaltoni gli cercherà una sistemazione. Anche per questo Paratici e Goretti sono alla ricerca di nuovi terzini. Sarà un’estate lunga e complicata.