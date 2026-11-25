Vecino e i suoi ricordi in viola: "Che ansia all'inizio. Ma volevo stare a lungo lì"

Dall’arrivo a Firenze al debutto a San Siro, fino al ritorno in viola con Paulo Sousa. Intervistato da gianlucadimarzio.com, Matias Vecino ha ripercorso le tappe della sua carriera, a partire dalla scelta di lasciare l’Uruguay per la Fiorentina. "È stato un salto molto grande. Da un lato ero felicissimo, dall’altro avevo un po’ di ansia perché non sapevo cosa avrei trovato". A rendere più semplice l’ambientamento furono i compagni, da Borja Valero a Gonzalo Rodríguez e Neto, oltre alle persone che lavoravano nel club. Il debutto arrivò a San Siro contro l’Inter, dopo alcune partite trascorse in panchina. "È stato emozionante sia per me che per la mia famiglia, che mi guardava dall’Uruguay"

I prestiti e il ritorno a Firenze

Con poco spazio in viola, i prestiti gli permisero di accumulare minuti in Serie A. "Il mio obiettivo è sempre stato quello di ritornare in Viola. Era la squadra che mi aveva preso dall’Uruguay, che mi aveva aspettato e avevo un forte desiderio di vivere un percorso lungo con loro". L’occasione arrivò con Paulo Sousa: "Al primo anno eravamo davvero una squadra davvero forte e i tifosi si sono divertiti tanto. Poi alla lunga abbiamo pagato il fatto di giocare in Europa League".