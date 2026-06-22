Paratici studia un altro ingresso nello staff di Grosso: ecco chi potrebbe essere

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Continua a prendere forma lo staff tecnico della Fiorentina in vista della nuova stagione. Dopo l'ingresso di Claudio Filippi nel ruolo di preparatore dei portieri, la società viola starebbe valutando un ulteriore rinforzo da inserire accanto a Fabio Grosso.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, prende quota il nome di Damià Abella, ex calciatore spagnolo di 44 anni che ha accumulato una significativa esperienza sia in Spagna sia all'interno degli staff tecnici di West Bromwich Albion e Watford. La candidatura dell'ex difensore sarebbe apprezzata sia da Fabio Paratici che dallo stesso Grosso, e Abella potrebbe assumere un incarico di rilievo nel nuovo progetto tecnico viola. Terminata la carriera da giocatore, dal 2021 Abella lavora come match analyst: ha ricoperto questo ruolo inizialmente al Watford e successivamente per quattro stagioni al West Bromwich Albion.