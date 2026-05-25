Dagli inviati L'Ussi Toscana trionfa al Franchi: la rappresentativa dei giornalisti vince il Torneo Zuppa

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Per una volta sul prato del Franchi non è protagonista il viola: questa mattina, su un palcoscenico d'eccezione, è andata in scena l'ultima gara del Torneo di calcio a undici Nicola Zuppa, una manifestazione che unisce sport, partecipazione e valore sociale nel segno dell’incontro tra il dentro e il fuori. Un progetto nato anche per includere una squadra, la Solliccianese, nata tre mesi fa, selezione che raccoglie i detenuti del carcere fiorentino.

In un'assolata giornata di fine maggio a trionfare sono stati i valori che hanno spinto gli organizzatori a creare questo torneo: nella giornata finale a trionfare è stata la rappresentativa Ussi Toscana, una squadra formata dai giornalisti sportivi che aveva anche un po' di FirenzeViola, con i nostri Alessandro Di Nardo, Giacomo Galassi, Pietro Lazzerini e Ludovico Mauro protagonisti in campo del successo per 3-2 contro il Palazzo Vecchio Football Club, tre punti che, complice la sconfitta del San Michele Progetto Dentro Fuori contro l'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci, hanno consegnato la coppa alla squadra allenata da Mister Mario Tenerani.