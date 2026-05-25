FirenzeViola Barak viola fino al 2027 ma in uscita: contratto allungato prima del prestito

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Tra i giocatori che rientreranno alla Fiorentina c'è anche Antonin Barak, reduce dal prestito alla Sampdoria. Il suo contratto infatti doveva scadere nel 2026 e dunque si sarebbe dovuto svincolare a giugno, ma la società per abbassare il suo ingaggio (e non essere costretta a partecipare al suo stipendio visto che non tutti i club potevano permettersi di pagare un 1.4 milioni), spalmandoglielo in due stagioni, dimezzando di fatto la cifra in 700mila euro all'anno.

Il giocatore, che con i suoi gol ha spinto la Fiorentina verso le finali di Conference disputate, non resterà però a Firenze e l'entourage è già al lavoro per farlo uscire prima che appunto, nel 2027, vada in scadenza.