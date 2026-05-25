FirenzeViola
Barak viola fino al 2027 ma in uscita: contratto allungato prima del prestito
FirenzeViola.it
Tra i giocatori che rientreranno alla Fiorentina c'è anche Antonin Barak, reduce dal prestito alla Sampdoria. Il suo contratto infatti doveva scadere nel 2026 e dunque si sarebbe dovuto svincolare a giugno, ma la società per abbassare il suo ingaggio (e non essere costretta a partecipare al suo stipendio visto che non tutti i club potevano permettersi di pagare un 1.4 milioni), spalmandoglielo in due stagioni, dimezzando di fatto la cifra in 700mila euro all'anno.
Il giocatore, che con i suoi gol ha spinto la Fiorentina verso le finali di Conference disputate, non resterà però a Firenze e l'entourage è già al lavoro per farlo uscire prima che appunto, nel 2027, vada in scadenza.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
Pubblicità
Primo Piano
Vanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economicodi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
4 Paratici e l'incontro con Commisso, il CorFio: "La proprietà chiederà di ridurre il monte ingaggi"
Copertina
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Atalanta 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com