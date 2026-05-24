Primavera, tra poco la semifinale scudetto Fiorentina-Bologna: seguila su RFV!

Primavera, tra poco la semifinale scudetto Fiorentina-Bologna: seguila su RFV!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Giornata speciale in casa Radio FirenzeViola, anche se il campionato è appena terminato. Oggi, la nostra emittente vi racconterà live la semifinale scudetto della Primavera di Mister Galloppa. Oltre ai collegamenti col "Viola Weekend" dalle 18 ecco "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli, con Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro che racconteranno in diretta dal Viola Park la semifinale della Fiorentina Primavera contro il Bologna, che vale un posto nella finale per il Tricolore. Il tutto appunto con collegamenti e aggiornamenti dalle 18:30 e il racconto di tutto il secondo tempo.

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