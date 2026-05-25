FirenzeViola Passi avanti per Grosso, Vanoli sempre più lontano e quell'1% di sorpresa

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Passano i giorni e la Fiorentina ancora non ha sciolto le riserve su chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, anche se iniziano ad emergere i primi veri movimenti di Paratici in vista di una scelta che dovrebbe arrivare entro questa settimana. Fabio Grosso resta l'obiettivo numero uno della dirigenza viola, con Vanoli che è sempre più lontano da Firenze nonostante l'apprezzamento del direttore sportivo e della curva che contro l'Atalanta, nell'ultima della stagione venerdì scorso, gli ha tributato l'affetto che si deve a chi è riuscito a portare la Fiorentina fuori dal pericolo più grande, la retrocessione.

Passi avanti per Grosso

Grosso in pole, dicevamo, ma fin qui di novità ce ne sono poche perché ormai da settimane è lui il prescelto di Paratici in virtù dell'ottimo rapporto tra i due e soprattutto dei risultati ottenuti dall'allenatore al Sassuolo, un anno fa in B e in particolare quest'anno in A. I primi contatti sono avvenuti già un paio di settimane fa ma dopo questo weekend Paratici è tornato alla carica per sondare la disponibilità dell'allenatore, che da parte sua ha già espresso il gradimento alla piazza viola ma dall'altra parte aspetta anche di capire quale sarà il domino degli allenatori sulle altre panchine, con diverse squadre che cambieranno la guida tecnica.

Vanoli addio, c'è ancora spazio per una sorpresa

Un'altra cosa che sembra sempre più chiara è che Paolo Vanoli non sarà più l'allenatore viola, nonostante l'opzione a disposizione del club per il rinnovo di un altro anno da esercitare entro il 30 maggio. Non è ancora stata comunicata la decisione definitiva perché finché non ci sarà accordo con il nuovo allenatore l'idea della dirigenza viola è lasciare aperto uno spiraglio, ma in questo caso si tratterebbe di un piano B. Così come uno spiraglio va lasciato per una possibile sorpresa dal momento che Paratici ha lavorato sotto traccia per attivare i contatti anche con altri allenatori dall'estero, in particolare dalla Premier. Iraola e Glasner in particolare restano delle idee ma la volontà dei due è restare in Premier o accettare offerte da top club europei. Manca sempre meno e la Fiorentina comunicherà il nuovo allenatore, con la strada di Grosso che si allarga ogni giorno di più.