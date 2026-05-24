Domani "Viola amore mio" live dal Franchi per seguire la squadra Ussi e il torneo "Nicola Zuppa"

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Domani su Radio FirenzeViola puntata speciale di "Viola Amore Mio" dalle 12 alle 14 con Tommaso Loreto e Luca Calamai live dal Franchi per la sfida della squadra USSI Toscana con il Football Club Palazzo Vecchio.

Lo Stadio Artemio Franchi ospiterà infatti la giornata conclusiva della prima edizione del Torneo "Nicola Zuppa", la manifestazione di calcio organizzata da UISP Firenze e nata nel solco dell’esperienza della Solliccianese ASD, la realtà sportiva promossa all’interno degli istituti penitenziari fiorentini.

Il torneo, intitolato alla memoria di Nicola Zuppa, storico educatore vicino al mondo del carcere e al lavoro di inclusione attraverso lo sport, ha accompagnato in questi mesi un percorso fatto di partecipazione, relazioni e calcio condiviso. Al termine della competizione saranno state disputate complessivamente 21 partite: quelle della Solliccianese all’interno della Casa Circondariale di Sollicciano, le altre nei vari impianti sportivi fiorentini.

Tutte le squadre partecipanti giocheranno al Franchi la loro ultima partita del torneo. Le gare inizieranno alle 10.30 e si disputeranno su due tempi da 20 minuti ciascuno. In campo anche la Solliccianese che, per la prima volta, giocherà fuori dalle mura della Casa Circondariale. Presente anche la squadra di USSI Toscana, come detto impegnata contro il Football Club Palazzo Vecchio.

Al termine delle partite si svolgeranno le premiazioni finali alla presenza della sindaca Sara Funaro, dell’assessora allo sport Letizia Perini e di Valeria Vitrani. Presenti anche Gabriella Bruschi, Franco Dardanelli e Marco Ceccantini.

Oltre al trofeo per la squadra vincitrice, che sarà consegnato dalla famiglia Zuppa — Simona insieme alle figlie Agnese e Alice — verranno assegnati riconoscimenti a tutte le squadre partecipanti e un importante Trofeo Fair Play.

Il programma della giornata

Ore 10.30: Istituto Superiore Leonardo da Vinci – San Michele Progetto Dentro/Fuori

Ore 11.30: Ussi Giornalisti Toscana – Football Club Palazzo Vecchio

Ore 12.30: Vigili del Fuoco – Associazione 50 minuti (i quattro colori del calcio storico)

Ore 13.30: Solliccianese – Rondinella del Torrino