Cassano e l'ipotesi di Allegri in viola: "Vuoi vedere che Paratici ci proverà?"

Mai banale, Antonio Cassano. L'ex fantasista di Milan e Inter - fra le altre - è tornato a parlare di Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli messo in discussione ormai da tanto tempo. Per Fantantonio la carriera in panchina dell'allenatore livornese doveva finire ormai da anni ma secondo lui, dopo l'esperienza in Campania, tra chi potrebbe dargli un'altra chance c'è anche la Fiorentina e in particolare il ds Fabio Paratici, che Allegri conosce bene dai tempi della Juventus.

Queste le parole di Cassano a tal proposito, nell'ultima live di Viva El Futbol con Nicola Ventola e Daniele Adani: "Allegri continua a collezionare risultati negativi, ma nessuno sembra metterlo in discussione o pensare a un esonero. Le sue dichiarazioni sono spesso prive di logica e la gestione della squadra lascia molto a desiderare. Basta guardare il divario in classifica tra Lazio e Napoli e confrontarlo con i rispettivi monte ingaggi per rendersi conto della situazione. Credo che il suo ciclo sia finito ormai da sette o otto anni: non riesce più a vincere. Eppure sono convinto che, anche dopo un eventuale fallimento a Napoli, troverà qualcuno disposto a dargli un'altra possibilità. Secondo me sarà Fabio Paratici a portarlo alla Fiorentina. Tra quei due, in un modo o nell'altro, finiscono sempre per cavarsela, anche se in passato la loro separazione non è stata particolarmente serena".