Real Madrid pienamente soddisfatto del prestito di Mastantuono alla Fiorentina
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Nelle ultime ore Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento in merito all'esperienza di Franco Mastantuono in prestito alla Fiorentina riportando la piena soddisfazione del Real Madrid, proprietario del cartellino. L'attaccante argentino, inamovibile titolare della squadra prima di Grosso e ora di Vanoli, sta proseguendo nel percorso di crescita che i Blancos avevano immaginato per lui, con piena soddisfazione per quanto sta facendo con la maglia viola.
Ogni giorno di più, i dirigenti del Real Madrid, sono convinti che la scelta di mandarlo in prestito alla Fiorentina sia stata la più corretta per Mastantuono.
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