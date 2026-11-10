Fiorentina e Juventus multate, Juric salta i viola: le decisioni del giudice sportivo

Due soli giocatori squalificati in serie A che dovranno saltare la dodicesima giornata, alla ripresa del campionato dopo la sosta. Si tratta di Ndiaye del Parma, unico espulso della scorsa giornata, e Bracaglia del Frosinone che ha avuto il quinto cartellino giallo di questo inizio di stagione: entrambi out dunque per un turno.

Juric out contro i viola

Salterà la prossima gara sulla panchina, Ivan Juric: il Monza lunedì 23 ospiterà proprio la Fiorentina- alla quale in passato era stato anche vicino - e il tecnico non potrà essere al suo posto. Questa la motivazione del giudice sportivo: "per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Fiorentina e Juventus multate

Tra le società ammenda di 5mila euro sia alla Fiorentina che alla Juventus, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo al Franchi. E' andata peggio al Como che di euro dovrà pagarne 10mila per lo stesso motivo perché recidivo. 3mila euro anche alla Lazio mentre i 4mila euro di ammenda al Genoa sono per il lancio di 3 accendini.