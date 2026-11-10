FirenzeViola Meluso: "Fiorentina assemblata bene serve solo pazienza. A gennaio prenderei un difensore. In mediana manca...Mandragora"

Mauro Meluso: "Vanoli è un emergente ma è anche tra i migliori in Serie A. Avere tutto e subito è impossibile ma la Fiorentina ha una strategia chiara"

Mauro Meluso, direttore sportivo che nel recente passato è stato alla guida tra le altre di Napoli e Spezia, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ripartendo da una valutazione su Vincenzo Italiano, oggi al Besiktas, che lui ha avuto come allenatore nell'esperienza in Liguria: "Peccato per l'Italia perché abbiamo allenatori molto bravi che allenano all'estero come Italiano, Farioli e De Zerbi. Speriamo che tornino in Serie A perché siamo storicamente un campionato composto da grandissimi allenatori e mi dà fastidio che vengano allenatori dall'estero che pensano di poter insegnarci il gioco del calcio. Mi auguro che possano rientrare al più presto, compreso Italiano con cui ho avuto un grandissimo rapporto a La Spezia dove abbiamo fatto qualcosa di storico con la salvezza".

Come giudica il valore della Fiorentina dopo gli importanti investimenti fatti nella scorsa estate?

"Sono convinto che sia stato fatto un mercato importante, con criterio, con giocatori giovani e forti che hanno potenzialità enormi e che sono stati anche assemblati bene. Anche se inizialmente è stata fatta la squadra per un allenatore diverso da quello attuale, poi i giocatori forti si trovano bene comunque e riescono a dare il proprio contributo. La Fiorentina oggi ha un grande pregio, ha un allenatore coraggioso che si gioca le partite a viso aperto. Bisogna sostenerlo. Vanoli è uno dei pi bravi allenamenti del nostro campionato. È un emergente perché non fa parte della vecchia scuola come Conte o Allegri. È un emergente che ha trovato la giusta alchimia. Credo che la Fiorentina possa fare un ottimo campionato. Non so se riuscirà a inserirsi nella lotta europea, però ha messo le basi per crescere e questo è importante. Avere tutto e subito è quasi impossibile anche se investi tanti soldi. Serve pazienza e rendersi conto che criticare troppo, come successo con Italiano, non va bene. Bisogna guardare anche alle cose positive e non solo a quelle negative".

Di cosa ha bisogno la Fiorentina dal mercato invernale? Oltre a un centrocampista servirebbe anche un centrale di difesa?

"Senza far nomi non ho una considerazione altissima della difesa viola, ma nel mio pensiero non c'è il discorso che quando si prende gol è colpa della sola difesa. Una squadra di calcio deve essere organica nel contrastare e nell'offendere. Si difende in 11 e si attacca in 11. Non mi fossilizzerei quando una squadra fa pochi gol è colpa dei soli attaccanti: è una questione più generale. Anche se devo dire che non mi fanno impazzire alcuni difensori per dinamicità e velocità. Credo che ci sarebbe bisogno di un innesto. A centrocampo manca un Torreira, un Mandragora. Credo che su questo, si cresce un tantino alla volta. Si cerca di migliorare anno per anno per poi stabilizzarsi a certi livelli. E' questo l'obiettivo della Fiorentina. Anche per il mercato che ha fatto, con giocatori giovani. Oulai, Atta, giocatori che anno davanti ancora una carriera. Penso che attualmente manchi molto lo stesso Atta. Penso che questa sia la strada da intraprendere con tutti i correttivi del caso, anche perché non tutte le ciambelle nascono col buco".

Lei punterebbe su uno come Acerbi che è ancora svincolato?

"Acerbi è un giocatore di valore assoluto, al di là dell'età. Bisogna capire però la strategia. Io penso che vogliano fare una strategia più a lunga scadenza e quindi cercheranno un giocatore più giovane, che abbia più carriera davanti. Non è una questione di valori, perché parlare di Acerbi per la difesa è come parlare di Cristiano Ronaldo. Si fanno anche dei discorsi economici: ha un ingaggio alto, che poi non ammortizzi perché alla fine è un giocatore di una certa età e sul quale non hai nessun interesse patrimoniale. Per questo parlo di strategia. Probabilmente stanno valutando che non sia utile alla causa. Credo poco al mercato degli svincolati perché poi ci vuole molto tempo per rimetterli in forma. Un conto è prendere uno svincolato in estate, un conto è prenderlo ora. Ti precluderesti un posto oggi quando tra meno di due mesi apre il mercato vero e proprio, quando puoi scegliere più ad ampio raggio. Secondo me non ci si può fossilizzare su un giocatore e se viene o non viene. Guarderei complessivamente, cogliendo le cose positive. Nel calcio si abusa molto della parola progetto, ma alla Fiorentina c'è veramente un'idea e la sta portando avanti. Questa è una cosa alla quale bisogna guardare come priorità. C'è una visione verso il futuro. La Fiorentina se c'è una cosa da dire, ci ha sempre guardato. Commisso ha fatto un centro sportivo avvenieristico, c'è la ristrutturazione dello stadio. E il fatto che il ds guardi al futuro con giocatori giovani, mi farebbe molto contento se fossi un tifoso viola".

Come giudica Mastantuono e soprattutto le modalità con cui la Fiorentina lo ha acquistato dal Real Madrid?

"Qualche mese fa ho detto una cosa: in passato, la Fiorentina un giocatore come Mastantuono l'avrebbe comprato e oggi lo prende in prestito. Sul valore del giocatore non si discute, ma oggi lo prende in prestito secco ed è un problema. Il problema è che Mastantuono probabilmente rientrerà alla base, al Real Madrid, e questo dispiace. Credo che conoscendo Paratici, abbia fatto questa operazione pensando di poter lavorare sul ragazzo, sull'agente, cercando di convincerli a restare a Firenze come Nico Paz al Como. Se la Fiorentina fa un miracolo e accede alle coppe europee magari la prospettiva cambia. Se il Como non si fosse qualificato alla Champions Nico Paz sarebbe rimasto? Un ragazzo giovane guarda meno al lato commerciale e più al sogno delle grandi competizioni internazionali. Quando sono stato a La Spezia, con Italiano, molti giocatori sono venuti in prestito ma perché non avevamo la potenzialità per comprarli. Abbiamo lavorato per mantenere la categoria e ci siamo riusciti. Era troppo importante l'obiettivo. In questo caso, quello della Fiorentina, era evidente che il Real non si libererebbe mai di Mastantuono ed era difficile acquistarlo ma è stato un dispiacere".