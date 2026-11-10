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Ndour via dall'U21 azzurra per un piccolo fastidio alla caviglia
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Il centrocampista della Fiorentina ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 per un piccolo problema alla caviglia secondo quanto appreso da Firenzeviola. Il giocatore in campo 90 minuti contro la Juventus è arrivato in ritiro con un fastidio all'articolazione che ha consigliato lo staff medico azzurro di rimandarlo al club viola, anche alla luce di impegni solo amichevoli che attendono i ragazzi di Silvio Baldini.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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