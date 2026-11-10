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Ndour via dall'U21 azzurra per un piccolo fastidio alla caviglia

Ndour via dall'U21 azzurra per un piccolo fastidio alla cavigliaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:04Primo Piano
di Luciana Magistrato

Il centrocampista della Fiorentina ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 per un piccolo problema alla caviglia secondo quanto appreso da Firenzeviola. Il giocatore in campo 90 minuti contro la Juventus è arrivato in ritiro con un fastidio all'articolazione che ha consigliato lo staff medico azzurro di rimandarlo al club viola, anche alla luce di impegni solo amichevoli che attendono i ragazzi di Silvio Baldini.