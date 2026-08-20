RFV Repice: "Non farei mai a meno di Kean. Ancora non ha dimostrato tutto il potenziale"

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Francesco Repice, storica voce di Radio Rai, ha parlato nel corso di "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola ripartendo dal mercato delle punte: "Penso che Icardi sia una carta sicura. è uno di quei calciatori che se lo metti in campo sa fare bene il suo mestiere. E' un giocatore forte, ancora integro ma io non farei mai a meno di Moise Kean. Sono convinto che ancora non abbiamo conosciuto del tutto il suo valore. Può ancora dare tantissimo sia ai viola che in Nazionale. Tra l'altro, per quanto riguarda la maglia azzurra, è tornato il ct che per primo lo ha voluto come centravanti e non come esterno offensivo. Per me è un giocatore forte".

Per lei dunque sarebbe incedibile?

"Io credo che uno come Paratici, un direttore sportivo abituato alle zone alte della classifica, ci penserà bene e tanto prima di cederlo. Ok gli obblighi finanziari, ma fare a meno di un giocatore così è dura. E' un di quei giocatori che se me lo immagino con Atta o Mastantuono, lo puoi lasciare a fare la punta da solo ed è la cosa che gli è sempre piaciuta di quel ruolo".

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