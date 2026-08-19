RFV Impallomeni: "La Fiorentina sarà la sorpresa del campionato. Mastantuono stupirà"

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Intervenuto su Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Quasi Ufficiale", l'ex giocatore ed oggi opinionista Stefano Impallomeni ha dato la sua opinione sull'attualità che riguarda la Fiorentina, tra le ultime mosse di mercato e la sfida di lunedì sera contro la Roma. Queste le sue parole:

Cosa pensa del mercato viola? Quale acquisto fin qui le è piaciuto di più?

"Mastantuono sicuramente. L'entusiasmo dei tifosi lo conferma. Firenze potrebbe essere per lui una rampa di lancio e anche una dimensione ideale per lui. L'operazione che è stata fatta mi sembra perfetta. Ci vorrà del tempo per vedere la squadra di Grosso trovare un'identità ma non giocando l'Europa potrebbe essere la sorpresa del prossimo campionato".

Quanti punti ha recuperato la Fiorentina sulla zona Europa?

"Non è un discorso semplice da fare: per esempio, nel girone di ritorno di un anno fa, i viola non sono parsi molto distanti da tante big. La cosa che conta è che ogni calciatore che ha preso la Fiorentina è arrivato a Firenze con motivazioni individuali importanti. Sono state fatte tutte operazioni intelligenti".