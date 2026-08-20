Palma: "Poku perfetto per Grosso. Vi racconto le sue caratteristiche"
Marco Palma, osservatore ed esperto di calcio olandese, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per parlare di Ernest Poku, obiettivo di mercato viola in questa ultima fase di calciomercato: "Lo conosco da molti anni perché è sempre stato in Nazionale per quanto riguarda le giovanili. E' velocissimo di gambe e di pensiero, è molto preciso quando arriva in area ed effettua molti assist. Ha anche senso del gol e infatti è stato utilizzato anche come punta. Addirittura quando era ragazzino ha giocato anche come mezzala perché è molto bravo con i piedi e con i tempi di gioco. Si sposa benissimo col gioco che dovrebbe fare Grosso in viola, potrebbe fare il lavoro che faceva Laurienté al Sassuolo. Può giocare tranquillamente a sinistra e con Mastantuono a destra, i tifosi della Fiorentina potrebbero davvero divertirsi nella prossima stagione".
È pronto per la Serie A e per una squadra come quella viola?
"È un ragazzo che si è imposto prima nell'AZ e poi al Bayer. Secondo me la sua esperienza in Bundes è stata ottima. Passare dall'Olanda alla Germania e alla Champions non è banale. E' chiaro che debba crescere ancora un po' fisicamente, anche nella gestione della partita, ma uno come Grosso sa come lavorare con i giovani e penso che non sia un caso il suo accostamento alla Fiorentina perché ha caratteristiche che si sposano perfettamente con le richieste di Grosso".
Ascolta il podcast per l'intervista integrale
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati