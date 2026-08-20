RFV Palma: "Poku perfetto per Grosso. Vi racconto le sue caratteristiche"

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Marco Palma, osservatore ed esperto di calcio olandese, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per parlare di Ernest Poku, obiettivo di mercato viola in questa ultima fase di calciomercato: "Lo conosco da molti anni perché è sempre stato in Nazionale per quanto riguarda le giovanili. E' velocissimo di gambe e di pensiero, è molto preciso quando arriva in area ed effettua molti assist. Ha anche senso del gol e infatti è stato utilizzato anche come punta. Addirittura quando era ragazzino ha giocato anche come mezzala perché è molto bravo con i piedi e con i tempi di gioco. Si sposa benissimo col gioco che dovrebbe fare Grosso in viola, potrebbe fare il lavoro che faceva Laurienté al Sassuolo. Può giocare tranquillamente a sinistra e con Mastantuono a destra, i tifosi della Fiorentina potrebbero davvero divertirsi nella prossima stagione".

È pronto per la Serie A e per una squadra come quella viola?

"È un ragazzo che si è imposto prima nell'AZ e poi al Bayer. Secondo me la sua esperienza in Bundes è stata ottima. Passare dall'Olanda alla Germania e alla Champions non è banale. E' chiaro che debba crescere ancora un po' fisicamente, anche nella gestione della partita, ma uno come Grosso sa come lavorare con i giovani e penso che non sia un caso il suo accostamento alla Fiorentina perché ha caratteristiche che si sposano perfettamente con le richieste di Grosso".

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