RFV Renato Buso: "Mastantuono non sarebbe collocabile in un 4-3-3"

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Renato Buso ha parlato a Radio FirenzeViola, durante “Viola amore mio”, di Franco Mastantuono: “È un giocatore che scalda gli animi, è particolare e potrebbe dare quella scossa in più. Potrebbe essere quella ciliegina che Firenze si aspetta. È ovvio che nel 4-3-3 non avrebbe collocazione, ma credo che in un 4-2-3-1 potrebbe cambiare le partite”.

Sarebbe un colpo da ‘aeroporto’?

“Può essere quel profilo che ti fa fare il salto di qualità. In tutte le squadre servono i giocatori che saltano l’uomo e che creano difficoltà agli avversari facendo saltare gli schemi. Credo che sia un colpo importante per la Fiorentina”.

Può essere l’occasione, per lui, di mettere in vetrina il suo talento?

“Sì, poi abbiamo visto che in generale vanno di moda i prestiti onerosi. È un ragazzo che a Madrid avrà poco spazio, mentre venendo alla Fiorentina può mettersi in mostra in una rosa molto buona. Raggiungendo qualcosa di incredibile, come può essere la Champions, si aprono altri scenari tecnici ed economici. Ci speriamo, ma in generale Mastantuono è un giocatore che deve ambire a una società gloriosa come la Fiorentina”.

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