RFV Calamai: "Se resta Kean, sul mercato temo finirà Fagioli: la Fiorentina deve far cassa"

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Nel suo consueto "Caffè nero bollente" su Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina ed in particolare della permanenza sempre più probabile di Kean a Firenze: "La notizia della storia di Kean è importantissima e traccia un'indicazione forte. Io però sarei cauto nel dare la conferma di Kean al 100%, il messaggio che arriva ricorda quando si dice che il giocatore resta al 99%, poi però c'è sempre quell'1% che determina e che crea situazione. Però se resta Kean, credo di poter dire che a questo punto sul mercato finirà Fagioli, perché la Fiorentina deve comunque fare cassa con qualche giocatore.

Arriverà poi Thorstdvet e il centrocampo è strapieno, e non mi pare che almeno a giudicare dalle prime amichevoli Fagioli sia un intoccabile. Stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni perché la storia per i big viola mi pare che sia ancora tutta da scrivere".