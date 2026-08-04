RFV Dolci: "Il mercato degli esterni è costoso. Kean-Piccoli confermati? Dal 20 agosto può succedere tutto"

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Giovanni Dolci, direttore sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per dire la sua sulla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sul tema legato alla permanenza a Firenze di Moise Kean: "Siamo ai primi di agosto e al di la del fatto che il giocatore sia stato tolto dal mercato può sempre arrivare un'occasione irrinunciabile. Ora è importante dopo la prima fase del ritiro è giusto fare un punto su chi tenere e chi no. Oggi se Kean ha accettato di buon grado di restare è un giocatore che per caratteristiche può dare una grosssissima mano".

Cosa ne pensa della possibile permanenza anche di Piccoli? "Il mercato degli attaccanti esula dalle logiche del mercato. Può anche essere che dal 20 agosto in poi si inneschi una girandola di punte che potrebbe cambiare le cose. Ad oggi però la Fiorentina ha fatto valutazioni e anche per Piccoli potrebbe esserci una chance per giocarsi le sue carte a Firenze. La viola è reduce da una stagione in cui i valori dei giocatori sono stati fuorviati dall'annata. Si deve capire come i ragazzi si sono ripresentati e come hanno lavorato".

Lei pensa che arriveranno giocatori che diano alternative sugli esterni? "Lo scorso anno forse è stata data grande importanza alla figura dell'allenatore, dando grande fiducia a Pioli e mettendo la polvere sotto il tappeto. Quest'anno invece l'allenatore arrivato è in rampa di lancio e la Fiorentina sono sicuro che arriverà a fine mercato con una rosa completa e con alternative valide. Oggi per arrivare agli esterni giocatori così in Italia e in Europa costano, quasi quanto le prime punte. Ad oggi al 5 di agosto il mercato degli esterni è sovradimensionato e magari i viola stanno aspettando occasioni".

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