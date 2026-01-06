Radio FirenzeViola, prosegue il palinsesto: ora "Viola amore mio"

Radio FirenzeViola, prosegue il palinsesto: ora "Viola amore mio" FirenzeViola.it
Oggi alle 12:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il primo palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Da ora fino alle 14:00 sarà la volta di "Viola amore mio" con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00, in onda anche sulle frequenze di LadyRadio, "Palla al centro", con Tommaso Loreto e Costantino Nicoletti. Mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo che chiuderanno la giornata. 

Per ascoltarci CLICCA QUI!