RFV Calamai: "Sarri, Pradè e il clamoroso errore della vecchia dirigenza"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha parlato di Sarri e di quello che poteva essere e non è stato: "La mia riflessione oggi pensando alla Lazio è legata al fatto che anche il mondo biancoceleste sta vivendo mesi complicatissimi. Eppure, in una situazione così complessa, la squadra è riuscita a restare a galla e togliersi qualche soddisfazione. E l'uomo che ha tenuto tutto in piedi è Sarri, il comandantte.

E allora fatemi dire, sei mesi dopo, che il tentativo un po' ridicolo di Pradè di giustificare il fatto che non sia arrivato Sarri con la scelta dell'allenatore della Lazio, avendolo chiamato un minuto dopo la firma con i biancocelesti, è stato un altro clamoroso errore della vecchia e anche della nuova dirigenza. Con Sarri sulla panchina viola non saremmo all'ultimo posto in classifica".