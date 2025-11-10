Radio FirenzeViola, continua la diretta con "Viola Amore Mio": il programma
FirenzeViola.it
Prosegue ancora a lungo il palinsesto di Radio FirenzeViola. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 andrà in onda la quarta puntata di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata prosegue poi nell'orario 19-20 con Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo" dalle 20 alle 21.
Radio FirenzeViola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
