Il Caffè Nero Bollente: "Buon lavoro di Vanoli. Ora una strada diversa dal 3-5-1-1"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha commentato così l'esordio di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, col pareggio in casa del Genoa: "Bisogna riconoscergli di aver fatto tantissimo nelle poche ore che è stato al Viola Park. Ha portato dentro al gruppo l'idea che per uscire da questa situazione, bisogna mettere cuore e grinta. Il lavoro è iniziato bene, ma lacrime e sangue non bastano per salvarsi.

Serve anche un progetto di calcio che funzioni, la prossima sfida di Vanoli è quella ridare un'idea tattica giusta alla Fiorentina. E non sono convinto che questo 3-5-1-1 sia la strada giusta per uscire dall'ultimo posto in classifica". Qua sotto l'intervento: