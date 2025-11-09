RFV Il commento di Calamai: "C'è bisogno di un grande mediano e di un grande difensore"

Al termine della sfida di Marassi, finita 2-2, tra Genoa e Fiorentina il nostro opinionista Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare la prima partita dei viola con Paolo Vanoli in panchina. Questa la sua analisi del match: "Puoi cambiare allenatore ma la squadra è questa. Dobbiamo confrontarci con questa squadra. Mi auguro che la società abbia chiaro che qui serve un grande difensore e un grande centrocampista. Senza Kean gli attaccanti sono stati i migliori in campo. I problemi sono in tutti gli altri reparti. Mi auguro che ad inizio gennaio al Viola Park arrivino giocatori veri. La situazione è allarmante, la salvezza è a tre punti. Oggi avevi in campo i titolari e il Genoa ha fatto per la prima volta due gol in casa. Oggi la battaglia è su due o tre fronti. Primo questa squadra va aiutata perché più di così non può fare. La società deve spendere e deve fare delle scelte su giocatori come Fagioli e Dodo ad esempio. Servono uomini di personalità perché la Fiorentina è ultima e alla ripresa avrà Juventus, Atalanta e Sassuolo. Io ho cancellato dalla mente l'idea che si possano vincere tre partite di fila".

C'è stata una valutazione sbagliata di questo gruppo?

"Sì. Questa squadra è impaurita e non riesce a mostrare i suoi valori. Vanoli ha sottolineato come la squadra non riesca a passare dal play e quando ci passa lui sbaglia la giocata. Questo è emblematico della situazione che è allarmante. Sembra che la squadra si sia trovata per caso. La verità è che siamo ultimi e chi è davanti a noi gioca meglio. Noi siamo contenti di un pareggio 2-2 con il Genoa quartultimo in classifica. Ma di cosa parliamo. Questo gruppo non va spaventato ma va aiutata. Dobbiamo comprare subito i giocatori, servono rinforzi sennò rischiamo di lottare fino all'ultimo per la salvezza".

