RFV "Più carattere ma ancora tanta paura in questa viola", l'analisi di Angelo Giorgetti

Il nostro opinionista Angelo Giorgetti è intervenuto a Radio FirenzeViola al termine della sfida, finita 2-2, tra Genoa e Fiorentina. Questo il suo commento riguardo alla prima partita della nuova Fiorentina targata Paolo Vanoli: "E' stata una partita piena di contraddizioni. Ho visto una squadra che ha mostrato sì un po' più di carattere ma quelle distrazioni difensive ci fanno ancora capire che dentro c'è molta paura. Non so come giustificare sia il primo che il secondo gol. E' come se ci sia qualcosa che impedisce di fare la cosa giusta".

Sul primo gol ci sono anche delle responsabilità di De Gea?

"Semmai più sul secondo gol. Forse si aspettava un fallo per un tocco di mano di colombo. Da un portiere della sua esperienza però ci si aspetta un po' più di reattività. Vanoli in panchina sembrava posseduto e ha cercato di trasmettere energia ad una squadra che ancora appare scossa. Una gara piena di contraddizioni. Sarà lunga e sarà difficile. L'ultimo posto è lì e nessuno ce lo toglie".

Dodo, come vede il suo atteggiamento?

"Lui è l'unico che con i suoi strappi può creare superiorità. Mi è rimasto impresso un errore gravissimo al 70' sul contropiede che non può fare. Ha lanciato Piccoli male ma Gudmundsson era tutto solo. Questa è mancanza di lucidità, eppure lui ha esperienza. Per cui la mente della Fiorentina è ancora annebbiata ed era impossibile non fosse così".

Risposta convincente la gara di oggi?

"Ci sono stati tanti errori gravi provocati dalla situazione che sta vivendo la squadra. In Serie A si è pagati anche per saper reggere queste pressioni. Non credo che la prestazione di oggi possa essere un chiaro segnale che la crisi venga affrontata con l'idea di riuscire a superarla. Qualche lampo di carattere in più sì. Sarà una stagione lunga e in salita. Ci vuole compattezza".

