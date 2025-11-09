RFV Braglia: "Vanoli ha un compito difficile, i viola non hanno la mentalità da lotta salvezza"

Simone Braglia, ex calciatore tra le altre squadre anche del Genoa, ha commentato ai microfoni di Radio Firenze Viola nel corso della trasmissione "Firenze in campo" la situazione in casa Fiorentina: "Non mi spiego quanto stia succedendo ai viola, mi sarei aspettato una squadra diversa, anche se poi uno dovrebbe essere nello spogliatoio per capire le cause. Fa strano vedere che ciò è capitato con un tecnico come Pioli che aveva già vissuto l'ambiente. Reputo la rosa della Fiorentina una rosa valida.

Il problema più grosso è il fatto che i giocatori viola non sono abituati a lottare per la salvezza, ecco perché ritengo che il compito per Vanoli sia difficilissimo, più che per De Rossi. Deve scalare una montagna in una salita davvero dura. Ora alla Fiorentina serve compattezza tra dirigenza e campo, ho un amico li che è Goretti, che è una persona seria in grado di dare un contributo che serve, anche se lui ovviamente non può da solo risollevare le sorti del club, ci vorrebbe anche un presidente più presente".