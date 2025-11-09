Radio FirenzeViola, live anche di domenica: in diretta dalle 12, ecco il programma

Anche oggi, domenica 9 novembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta sarà Francesco Benvenuti che vi terrà compagnia con "Firenze in campo" dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Dopodiché alle 14:00 inizierà "Se fosse sempre domenica" con Tomasso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua, e il racconto di Genoa-Fiorentina, con un lungo post gara che poi lascerà spazio alle ore 20 a Domenica Viola condotto da Andrea Bruno Savelli. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

