Calciomercato Pellegrino sempre più vicino, manca l'intesa col Parma: ecco cosa manca per il nuovo colpo in attacco

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Mateo Pellegrino è sempre più vicino alla Fiorentina. L'attaccante argentino del Parma è da tempo nel mirino di Fabio Paratici, che ha individuato in lui il profilo ideale per completare il reparto offensivo viola. Sul giocatore si era registrato anche l'interesse della Juventus, ma nelle ultime ore la Fiorentina ha compiuto passi importanti, arrivando a un'intesa di massima con Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, sulla valutazione del centravanti.

Le ultime

Tra i due club restano da definire alcuni dettagli legati alla formula dell'operazione, ma filtra grande ottimismo sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca. La valutazione complessiva di Pellegrino dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, con le parti che stanno lavorando per trovare la soluzione migliore per completare l'affare. Si lavora sulla formula, tra prestito condizionato, con obbligo o affare definitivo sin da subito.

La condizione

L'operazione è strettamente collegata anche al futuro di Roberto Piccoli. La Fiorentina, infatti, è in trattativa avanzata con il Bologna per la cessione dell'attaccante, che dovrebbe trasferirsi in rossoblù per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Giovanni Sartori ha individuato nell'ex Cagliari uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo del Bologna e nelle ultime ore le parti hanno fatto importanti passi avanti. Inizialmente il Bologna aveva proposto una formula basata sul prestito con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, mentre la Fiorentina chiedeva una valutazione più vicina ai 18-20 milioni. La distanza si è progressivamente ridotta e l'intesa appare ormai vicina.

Situazione Kean

La cessione di Piccoli potrebbe quindi permettere ai viola di affondare definitivamente il colpo per Pellegrino, in un vero e proprio intreccio di mercato tra Fiorentina, Parma e Bologna. Paratici è dunque al lavoro per completare una doppia operazione che potrebbe ridisegnare il reparto offensivo della Fiorentina. A oggi, Pellegrino dovrebbe essere il sostituto di Moise Kean, ma occhio anche ai possibili movimenti intorno a Kmb. La Fiorentina si aspetta offerte per alcuni dei suoi big, da Gudmundsson a Dodô e Fagioli, dopo Ferragosto, e lo stesso discorso vale per l'attaccante, anche se il Como, nella figura del Ds Ludi, smentisce qualsiasi tipo di trattativa.