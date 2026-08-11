Calciomercato Pellegrino, Piccoli e le altre trattative: le ultime di mercato col Chi Si Compra Flash

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Tutte le ultime notizie a proposito del mercato della Fiorentina: dalle difficoltà nelle cessioni di Dodo e Fortini fino al domino attaccanti

Torna l'appuntamento quotidiano con la versione 'flash' di Chi si compra? con le ultime novità sul mercato della Fiorentina:

È sempre più vicina l'intesa tra Bologna e Fiorentina per il trasferimento di Piccoli. Le parti stanno lavorando in queste ore sui termini dell'obbligo di riscatto, con la cifra dell'operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro.

La Fiorentina ha inoltre impostato la trattativa con il Parma per Pellegrino. Il giocatore ha già dato il proprio gradimento al trasferimento, mentre i ducali hanno già individuato il sostituto, con Romero. L'operazione è impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Attenzione, però, anche ai possibili movimenti intorno a Moise Kean. La Fiorentina si aspetta offerte per alcuni dei suoi big, da Gudmundsson a Dodô e Fagioli, dopo Ferragosto e lo stesso discorso vale per l'attaccante. Il Como, dopo aver chiuso per Chalobah, potrebbe infatti tornare alla carica per Kean con una proposta da 35 milioni di euro più bonus.

Per quanto riguarda Fabbian, invece, non dovrebbe esserci un ritorno al Bologna. Il centrocampista piace però a Lazio e Sassuolo. Resta sempre in ballo anche Thorsvedt, anche se la situazione potrebbe complicarsi con il passare del tempo. Infine, Fortini vuole il Torino. Il club granata, però, non ha ancora alzato la propria proposta, ferma ai 5 milioni di euro messi sul tavolo negli ultimi giorni.